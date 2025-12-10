ニューストップ > 仕事・教育ニュース > 夫を褒めながら距離を縮めてくる?「女の勘」働いた夫婦の会話ネタ お弁当 考え方 夫婦関係 ネタ 家族 ママスタ☆セレクト 夫を褒めながら距離を縮めてくる?「女の勘」働いた夫婦の会話ネタ 2025年12月10日 21時15分 リンクをコピーする 投稿者さんは、旦那さんの職場で開かれた家族同伴の食事会に参加しました。そこで旦那さんと同じ部署で働く、26歳の独身女性と話す機会があったとそうです。『「いつもお弁当を美味しそうに食べていますよ」って言われた。これは旦那のことが好きで旦那の食事シーンを見ているということ？「私はズボラなのでコンビニで買って行くんです」……これは自然体な私可愛いでしょうアピール？「この前、仕事で失敗して◯◯さん（旦那 記事を読む おすすめ記事 ＜偏食ってめんどくさい！？＞子どもたちの優しさに感動…「最高の思い出にしよう！」【第4話まんが】 2025年12月6日 11時50分 「残留農薬のこと、知らないの？」お米を洗剤で洗う妻 メシマズを指摘できない気弱な夫【漫画】 2025年12月8日 11時40分 2児の父タカトシ・タカ「外食連れて行くこと多くなった」きっかけは妻の一言「自分で作ったものは…」 2025年12月6日 11時37分 親切に教えたのにその態度!? 面倒な仕事を押し付ける同僚が信じられない【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.14】 2025年12月5日 21時0分 ＜偏食ってめんどくさい！？＞みんなでご飯の準備⇒「食べてみる…」サラダ食べた！？【第5話まんが】 2025年12月7日 11時50分