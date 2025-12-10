投稿者さんは、旦那さんの職場で開かれた家族同伴の食事会に参加しました。そこで旦那さんと同じ部署で働く、26歳の独身女性と話す機会があったとそうです。『「いつもお弁当を美味しそうに食べていますよ」って言われた。これは旦那のことが好きで旦那の食事シーンを見ているということ？「私はズボラなのでコンビニで買って行くんです」……これは自然体な私可愛いでしょうアピール？「この前、仕事で失敗して◯◯さん（旦那