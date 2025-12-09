USBケーブル、見た目は同じなのに性能バラバラですよね。どれがUSB2.0で、どれが120W対応で、どれがThunderbolt4なのか―外見ではまったく分かりません。 そんな悩みを一発で解決してくれるのが、この「USB Cable Checker 3」なのです。 モードセレクトはありますけど、基本的AutoでOK。 使い方は簡単。ケーブルの両端をこの小さな機械に挿すだけ。すると画面に「Wire Connection（結線