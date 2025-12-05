いよいよ1年でいちばんワクワクする季節が到来♡銀座コージーコーナーでは、2025年12月19日（金）より、クリスマスを彩るケーキ全27種類の販売がスタートします（一部商品は12月1日から販売中）。苺サンドショートやプチデコレーション、アソートケーキなど、家族や友人、ひとり時間でも楽しめる多彩なラインアップが魅力。今年もテーマは「FunFunChristm