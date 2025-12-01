今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」連載です。本日は、第46回（2025年12月1日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）銭太郎は銭の亡者じゃなかった大好評の朝ドラこと連続テレビ小説『ばけばけ』。第10週「トオリ、スガリ。」（演出：松岡一史）では松江に寒い冬が