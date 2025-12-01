『銀河英雄伝説』などで知られる作家の田中芳樹さん（73）が、2024年11月30日に脳内出血で倒れていたことが田中芳樹事務所代表のXで報告されました。事務所の公式サイトによると、田中さんは1952年10月22日生まれ。1978年に『緑の草原に……』で幻影城新人賞を受賞してデビュー。SF小説の『銀河英雄伝説』や、『創竜伝』『アルスラーン戦記』などの作品で知られています。■1年前に脳内出血「運動機能にも影響」現在の状況は…11