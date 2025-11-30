東京・奥多摩町で30日朝、クマに襲われ橋から転落したとみられる男性が軽いけがをしました。30日午前8時20分ごろ、奥多摩町小丹波で「クマに襲われて橋から落ちた」と119番通報がありました。警視庁によりますと、60代の男性がウォーキングコースにある橋から落ちたとみられ、頭から血を流す軽いけがをしました。男性は実際にクマを見ていないものの、「自分が橋から落とされたのだからクマだ」と話しているということです。周辺で