中部鋼鈑は後場一段高となっている。２０日午後１時ごろ、同社の製造プロセスにおける電力起因の二酸化炭素（ＣＯ２）排出量をゼロに削減した鉄鋼製品「すみれす」が、東京建物によるオフィスビル「Ｔ－ＰＬＵＳ博多駅前」に一部採用されることが決まったと発表しており、材料視した買いが入っている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS