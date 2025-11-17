イタリアのラグジュアリーブランド・ヴェルサーチェから、ブランド初となるスケルトン仕様の自動巻きクロノグラフ「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」が登場します。世界限定500本の特別なシリーズは、細部まで美しく仕上げられたムーブメントや、アイコンであるメドゥーサヘッドをあしらったデザインが魅力。スイス製ムーブメントを搭載し、機能性も美しさも妥協しない、まさに極上の一本です