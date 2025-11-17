ヴェルサーチェ腕時計初のスケルトン仕様「GRECA EXTREME」が世界限定500本で登場

イタリアのラグジュアリーブランド・ヴェルサーチェから、ブランド初となるスケルトン仕様の自動巻きクロノグラフ「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」が登場します。世界限定500本の特別なシリーズは、細部まで美しく仕上げられたムーブメントや、アイコンであるメドゥーサヘッドをあしらったデザインが魅力。スイス製ムーブメントを搭載し、機能性も美しさも妥協しない、まさに極上の一本です。発売は2025年11月17日（月）。大人の女性の腕元に、自信を添える存在になりそうです♪

ブランド初のスケルトン仕様が実現

「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」は、ヴェルサーチェの腕時計では初めてスケルトン仕様を採用した特別モデル。

文字盤からは精緻なムーブメントが覗き、グレカ模様をモチーフにした構造美や12時位置のメドゥーサヘッドが存在感を放ちます。

裏蓋にはシースルーバックを採用し、両面からムーブメントの動きを楽しめるのもポイント。

スイス製の自動巻きムーブメント「Landeron L80 Skelton」を搭載し、最大巻き上げ時には約41時間のパワーリザーブを備えた実力派です。

選べる2カラー展開と限定性

展開カラーはシルバーとブラックの2種類。それぞれ品番はVE0Y00125（シルバー）、VE0Y00225（ブラック）で、いずれも世界500本限定の特別感あふれる仕様です。

再生ステンレススチールのケースは43mmと存在感があり、5気圧防水で日常使いにも対応。価格は各603,900円（税込）。

ヴェルサーチェ銀座本店とWORLD WIDE WATCHで取り扱われ、入手できる機会は限られています。ラグジュアリーなデザイン性と機能性の両立は、大人の女性にもぴったり♡

発売日と購入可能ショップ情報

発売日は2025年11月17日（月）。日本総代理店であるウエニ貿易が取り扱い、ヴェルサーチェ銀座本店のほか、オンラインではWORLD WIDE WATCHで購入可能です。

特別感あふれる世界限定モデルのため、確実に手に入れたい方は早めのチェックがおすすめ。腕元を格上げするアイテムとして、コレクションにもふさわしい一本です。

特別な1本で腕元をアップデート

ブランド初のスケルトン仕様に加え、世界限定500本という希少性を兼ね備えた「GRECA EXTREME CHRONO SKELETON」。

シルバーとブラックの2色展開で、どちらもヴェルサーチェらしい美学とモダンな存在感が凝縮されています。

スイス製ムーブメントによる確かな品質も魅力。日常を一段と輝かせてくれるラグジュアリーな腕時計は、特別な自分へのご褒美にもぴったりです♪