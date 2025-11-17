第１回提供型から共創型へ「カジ育」の誕生 今村 佳世様（パナソニック株式会社くらしアプライアンス社常務CX担当、CS担当） 松井 拓己様（サービスサイエンティスト・松井サービスコンサルティング 代表） 猪口 本日は、サービスサイエンティストとして、サービスの本質的な理論を提唱し続ける松井さんとパナソニックで実際にCX・CSに向き合い、お客様へのサービスを提供されている今村さんをお迎えしてお