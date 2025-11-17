「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でソフトバンクグループが「売り予想数上昇」３位となっている。 ソフトバンクＧはここ下値模索トレンドにあったが、目先は値ごろ感からの買いも散見される。前週末は３日続落で１４００円近い急落をみせたものの、寄り付きと比べて高く引け陽線を形成していた。きょうも朝方は軟調な場面はあったが、その後切り返しフシ目の２万円大台