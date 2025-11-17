「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



ソフトバンクＧはここ下値模索トレンドにあったが、目先は値ごろ感からの買いも散見される。前週末は３日続落で１４００円近い急落をみせたものの、寄り付きと比べて高く引け陽線を形成していた。きょうも朝方は軟調な場面はあったが、その後切り返しフシ目の２万円大台を回復した。ＡＩ・半導体関連は日米ともに利益確定売り圧力が目先強まっていたが、前週末の米国株市場ではエヌビディア＜NVDA＞が反発したほか、マイクロン・テクノロジー＜MU＞が大幅高で切り返すなど、頑強な動きをみせたことでソフトバンクＧにも追い風となったもよう。ただ、個人投資家にとっては積み上がった信用買い残などが警戒され、弱気な見方は依然として拭えないようだ。



出所：MINKABU PRESS