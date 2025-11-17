「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日正午現在でセックが「売り予想数上昇」４位となっている。 １７日の東証プライム市場でセックが３日ぶりに反発。同社は、リアルタイム技術専門のソフトウェア会社で、科学衛星やロボットのようにセンサーが捉えた情報を入力とするシステムの開発を得意としている。ロボットソフトウェアやロボットとＡＩをつなぐプラットフォームの研究な