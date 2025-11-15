15日夕方、浜松市中央区で住宅を焼く火事があり、焼け跡から１人が遺体で発見されました。警察と消防によりますと、火事があったのは浜松市中央区米津町の2階建て住宅で、15日午後4時ごろ「2階から火が出ている」と近隣住民から消防に通報がありました。火は住宅の2階部分を焼き、約1時間後に消し止められましたが、焼け跡から一人が遺体で見つかりました。この家には親子3人が住んでいて、母親と息子は外出していて無事でしたが、