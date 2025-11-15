ロッテは2025年11月18日、「ラミー」「バッカス」などを展開するロッテの洋酒チョコレートシリーズから、「カルヴァドス」「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」を冬季限定で全国発売する。節約疲れなどを背景に「プチ贅沢」ニーズが増加していることをうけ、発売するもの。ロッテは「チョコレートとお酒の絶妙なハーモニーで、優雅な気分と贅沢な時間を楽しんでほしい」としている。◆「カルヴァドス」ロッテ「カルヴァドス」10