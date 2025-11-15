ロッテの洋酒チョコからりんごのお酒「カルヴァドス」6年ぶりの発売!「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」は好評につき発売2年目

ロッテは2025年11月18日、「ラミー」「バッカス」などを展開するロッテの洋酒チョコレートシリーズから、「カルヴァドス」「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」を冬季限定で全国発売する。

節約疲れなどを背景に「プチ贅沢」ニーズが増加していることをうけ、発売するもの。ロッテは「チョコレートとお酒の絶妙なハーモニーで、優雅な気分と贅沢な時間を楽しんでほしい」としている。

◆「カルヴァドス」

ロッテ「カルヴァドス」

10粒入:想定小売価格356円前後(税込)

ファンからの待望の声をうけ、6年ぶりに発売する。ミルクチョコレートの中に、フルーティーなりんごのお酒「カルヴァドス」を使用したシロップをたっぷりと入れた。口いっぱいに広がる甘く芳醇なりんごのお酒とチョコの味わいが楽しめる。

ロッテ「カルヴァドス」断面

◆「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」

ロッテ「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」

3本入:想定小売価格356円前後(税込)

2024年誕生の新シリーズ「洋酒薫る大人のスイーツ」は、チョコレートやスイーツに「洋酒」が調和して生まれる芳醇な風味、余韻のある味わいが特徴。ラミー･バッカスよりもアルコール感をやや抑え、洋酒チョコにあまりなじみがなくても食べやすい味わいに仕立てている。

2025年は、昨年も好評だった「モンブラン」を発売する。生チョコレートに食感の楽しいマロンをと洋酒を添え、ミルクチョコレートにとじ込めた。昨年の品質からアルコール量を調整し、よりチョコ、マロン、洋酒のおいしさが際立つ品質をめざしたという。

ロッテ「洋酒薫る大人のスイーツ モンブラン」断面