ランディックスが続急伸し実質上場来高値を更新している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を２５億４０００万円から２８億円（前期比２４．０％増）へ、純利益を１４億９０００万円から１６億５０００万円（同１７．５％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を２１円から２６円へ引き上げ、年間配当予想を４７円（前期３９円）としたことが好感されている。 売上高は２４０億円（同１