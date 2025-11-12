現在、生成AIの開発と商業化の分野において、米国と中国が圧倒的なデータ量と資本力、そして人材をもって世界をリードし、激しく拮抗している。具体的には、米国はOpenAIの「GPT」シリーズやGoogleの「Gemini」に代表される汎用大規模モデル（LLM）の技術革新を牽引し、基盤技術とエコシステムを支配している。これらの多くはモデル構造を非公開とするクローズド型が主流である。一方、中国はBaiduの「文心一言（ERNIE Bot）」やAl