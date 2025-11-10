巨人が今月中旬から始まる育成練習を“フィジカルアップデート期間”と位置づけ、肉体強化に特化することが９日、分かった。今季３軍を主戦場とし、さらなる成長が期待される若手が、“総マッチョ化”計画で飛躍の土台を作り上げる。量と質の両立を図る秋季キャンプは１３日で終了するが、育成選手たちに休んでいる時間はない。Ｇ球場で午後組の練習に熱視線を送った会田３軍監督は、「（秋に）これだけ実技をやったので、次は