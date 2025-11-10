◆秋季高校野球東京都大会▽決勝帝京８―４関東第一（９日・神宮）東京大会の決勝が行われ、帝京が関東第一を下し、０９年以来１６年ぶり１０度目の優勝。来春センバツ出場に“当確ランプ”をともした。０―０で迎えた３回に７安打を集めて一挙８得点。背番号３の先発・安藤丈二（２年）は毎回の１６安打を浴びながら、粘りの投球で４失点にとどめた。春１度、夏２度の全国制覇を果たした名門。１１年夏を最後に遠ざかっていた