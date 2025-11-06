ゴディバ ジャパンから、エキゾチックな香り漂う新作チョコレートが登場。「ミルクチョコレートタブレット ピスタチオ＆クリスピーカダイフ」は、ドバイチョコレートにインスパイアされた限定アイテムです。なめらかなミルクチョコと香ばしいピスタチオ、サクッとしたカダイフのハーモニーが生み出す至福のひと口。華やかなゴールドパッケージは、自分へのご褒美にもギフトにもぴ