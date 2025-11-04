高市早苗政権が誕生した。一方でテレビのコメンテーターらかは「保守というより右翼」という批判や「死んでしまえばいい」などと度を越した発言が高市氏に投げかけられた。これは本当に「政治的公平」なのか。NHK党の元秘書で放送問題に詳しいコラムニストの村上ゆかり氏が解説していく――。 高市首相の解説本を発売しました！ 政策内容を掘り下げる議論より、人物イメージに焦点 高市早