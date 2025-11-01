¡ÖÂè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç10·î30Æü¡¢±Ñ¹ñ°ÑÇ¤Åý¼£»þÂå¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡Ù¤¬¸ø¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤Ï¡¢µÓËÜ¤â¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥ó¥Þ¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£¡ÖÍèÆü¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤¬ÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¼Â¤ÏÊì¤¬ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êì¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê36¡Ù