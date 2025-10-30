ジュエリーブランド「ユートレジャー」から、人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボフォークリングシリーズ第三弾「一文字則宗」ver.が登場します。宝石のカラーや繊細なディテールで刀剣男士を表現し、日常にも馴染む上品な仕上がりに。さらに、第一弾「加州清光／大和守安定」ver.の再予約も同期間に実施予定です。刀剣乱舞ファン必見の限定アイテムを、あなたの指先に迎えて