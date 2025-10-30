一文字則宗を指先に纏う♡刀剣乱舞ONLINE×ユートレジャー新作リング

ジュエリーブランド「ユートレジャー」から、人気ゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボフォークリングシリーズ第三弾「一文字則宗」ver.が登場します。宝石のカラーや繊細なディテールで刀剣男士を表現し、日常にも馴染む上品な仕上がりに。さらに、第一弾「加州清光／大和守安定」ver.の再予約も同期間に実施予定です。刀剣乱舞ファン必見の限定アイテムを、あなたの指先に迎えてみませんか？♡

一文字則宗の美学を纏うフォークリング

「一文字則宗」ver.のフォークリングは、刀剣男士の個性をジュエリーとして繊細に表現。

アイコニックなデザインとカラーリングが特徴で、指先に華やかさをプラスします。デイリーにも使いやすい上品な佇まいで、ファンはもちろん、ジュエリーとしても高い完成度を誇る逸品です。

素材・価格：

シルバー925（ロジウムコーティング）／27,500円（税込）

K10イエローゴールド／110,000円（税込）

K18イエローゴールド／198,000円（税込）

プラチナ950／198,000円（税込）

発売時期：2025年12月頃予定（予約販売）

※地金相場の価格変動により、シリーズや商品毎に価格差があります。

【HEAVEN Japan】元祖脇肉キャッチャーに新色登場♡秋のレッド＆ブルー

過去作も再び手に入るチャンス

今回の「一文字則宗」ver.発売にあわせて、第一弾「加州清光／大和守安定」ver.の再予約受付も実施。

刀剣乱舞ONLINEファンの間で話題を呼んだ初期モデルを、もう一度手に入れるチャンスです。

いずれのリングも、刀剣男士たちの魅力を繊細なデザインに落とし込んだ、コレクション性の高いジュエリーとなっています。

指先から感じる刀剣乱舞の世界観♡

「刀剣乱舞ONLINE」の世界観を繊細なジュエリーに昇華したユートレジャーのフォークリングシリーズ。

第三弾「一文字則宗」ver.は、洗練された造形と静かな存在感で、着ける人の心まで満たします。

日常の中でふとした瞬間に感じる“刀剣の美”を、この冬あなたの指先に宿してみてはいかがでしょうか。