「とある女性と交際をした途端に運気が上がった」なんて話を男性から聞いたことがありませんか？実際、男性は運気を好転させてくれる女性を密かに探していたりします。そこで今回は、どんな男性も惚れる「アゲマン女性」の特徴をチェックしてみましょう。｜負担になるような行動をしない男性は「彼女のせいで自分がやりたいことができない」という状態にストレスを感じてしまいます。そうなると一緒にいても幸せな気持ちになれま