£²£°ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£±£³£¸£¸±ß£²£µÁ¬¹â¤Î£´Ëü£¸£¹£·£°±ß£´£°Á¬¤ÈÂçÉýÈ¿È¯¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£¸²¯£³£³£¶£±Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£²Ãû£¶£´£´£¹²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£´£¸£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£°£·¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£²£´ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£ ¼«Ì±ÅÞ¤Î¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬£²£°Æü¸á¸å¤Ë²ñÃÌ¤·¡¢Ï¢Î©À¯¸¢¤Î¹ç°Õ½ñ¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£°Ý¿·¤Ï³Õ³°¶¨ÎÏ¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¤¬