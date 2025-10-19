ジョナサンから、和歌山県有田産の早生（わせ）みかんを使った限定スイーツが登場します。糖度12度以上のみかんは、とろけるような甘さと果汁感が魅力♡ 今年は新作「早生みかん大福」も仲間入りし、全5種類のラインアップに拡充。見た目も味わいもフレッシュな、秋の訪れを感じるスイーツコレクションです。期間限定のため、気になる方は早めのチェックを♪ ジョナサンのみかんスイーツで秋を先取りϖ