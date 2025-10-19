Angellir（アンジェリール）から、人気の「ふんわりルームブラ」に新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】が登場！10月3日（金）より公式オンラインストアで数量限定販売がスタートします。どちらも肌に自然に馴染む優しいカラーで、日常のリラックスタイムを一層特別なものに。さらに、新仕様にアップデートされた「ふんわりルームブラ」と「キュッとふんわりショー