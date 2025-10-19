Angellirの「ふんわりルームブラ」新色！肌馴染みの良いカラーで癒されて♡

Angellir（アンジェリール）から、人気の「ふんわりルームブラ」に新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】が登場！10月3日（金）より公式オンラインストアで数量限定販売がスタートします。どちらも肌に自然に馴染む優しいカラーで、日常のリラックスタイムを一層特別なものに。さらに、新仕様にアップデートされた「ふんわりルームブラ」と「キュッとふんわりショーツ」で、より快適にバストケアを。

新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】の魅力



Angellirの新色「メロウグリーン」と「バニラクリーム」は、肌馴染みが良く、どんなシーンにもぴったりなニュアンスカラーです。

『メロウグリーン』は、穏やかな新緑の木漏れ日を思わせる落ち着いた色合いで、リラックスしたい時間にぴったり。

『バニラクリーム』は、温かみのあるミルキートーンが心を包み込み、スイーツのように甘くとろける優しいカラーです。

どちらの色も、あなたの肌に自然に溶け込んで、毎日のコーディネートにも馴染みやすいアイテムです。

「ふんわりルームブラ」の新仕様でより快適に



Angellirの「ふんわりルームブラ」は、人気No.1のナイトブラで、400万枚を突破した実力派アイテム。新仕様では、アンダー部位にホックを1段増やし、調整可能になりました。

また、パッド止めが追加され、パッドが動くことなく、洗濯後も正しい位置に戻ります。さらに、アンダーレースを短くして肌当たりを改良したので、より快適に着用できます。

睡眠時はもちろん、日中のバストケアにも最適です。

新色を手に入れるチャンス！数量限定発売



ブラ 価格：3,960円（税込）/ショーツ 価格：2,475円(税込)

新色の「メロウグリーン」と「バニラクリーム」は数量限定で販売されます。どちらのカラーも、肌に溶け込む優しい色合いで、日常的に使いたくなるアイテム。

公式オンラインストアでは、2025年10月3日（金）より発売開始で、今なら「ふんわりルームブラ」と「キュッとふんわりショーツ」のセットが購入可能です。

快適さと美しさを両立したアイテムで、毎日のバストケアを楽しく快適に♪

ふんわりルームブラ

サイズ：全7サイズ(カラー：メロウグリーン/バニラクリーム 全16カラー)

キュッとふんわりショーツ

サイズ：全4サイズ(カラー：メロウグリーン/バニラクリーム 全16カラー)



新色でさらに心地よいバストケアを



新色「メロウグリーン」と「バニラクリーム」で、Angellirの「ふんわりルームブラ」をさらに楽しんで。優れた着け心地と、毎日使いたくなるカラーで、リラックスしたバスタイムをお届けします。

数量限定での販売なので、早めにチェックして、この機会に新しい色でバストケアを始めましょう♡ぜひこの機会に試してみてください。