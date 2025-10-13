13日、演説のためイスラエル国会に到着したトランプ米大統領（左）＝エルサレム（ロイター＝共同）【エルサレム共同】トランプ米大統領は13日、訪問先のイスラエルの国会で演説した。自身が提示したパレスチナ自治区ガザの和平計画でイスラム組織ハマスによる人質解放を実現させたと実績を誇示し「新たな中東の歴史的夜明けだ」と述べる。米政府が演説の抜粋を発表した。演説後にエジプトに移動し、ガザ和平を巡る首脳会合を開