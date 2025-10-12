ウクライナウォロディミル・ゼレンスキー大統領は１１日、米国のトランプ大統領と電話で会談した。米ニュースサイト・アクシオスは複数の関係者の話として、トランプ政権が検討している巡航ミサイル「トマホーク」のウクライナへの供与について協議したと報じた。トランプ氏は、長距離攻撃を可能にするトマホークの供与を巡り、事態をエスカレートさせるとの懸念から、使用の用途をウクライナに確認する考えを示していた。