西は奥羽山脈、東には北上山地が連なり、美しい自然に囲まれた岩手県・北上市。のどかなこの街で昨今、クマによる人的被害が相次いでいる。【写真】民家の中に現れたツキノワグマを捉えた貴重なショット、おぞましい足跡ほか北上市といえばことし7月、80代の女性が自宅の居間でクマに殺されたニュースが記憶に新しいが、またも"殺人グマ"によるものとみられる惨劇が起こってしまった。全国紙東北支部記者が解説する。「10月7日