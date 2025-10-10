10月9日、大井競馬場で東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）が行われ、岩田望来騎乗のヤマニンチェルキ（牡3・栗東・中村直也）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は4296人で前年比90.7%（4735人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【東京盃】ヤマニンチェルキが交流重賞3連勝…トーセンサンダーはスタートで落馬総売得金は32億8054万6930円、観客動員は前年比90.7％●東京盃 売得金額15億2274万5800円（前年比93.5%・16億2900