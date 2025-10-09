北京臨一雲川能源技術が自社開発した、メガワット級空中風力発電システム「Ｓ１５００型」。（９月１９日撮影、ハミ＝新華社配信）【新華社ウルムチ10月9日】中国新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市にある淖毛湖の周囲に広がる砂漠でこのほど、長さ60メートル、幅40メートル、高さ40メートルの浮体式空中風力発電システムが、最終組み立てや形状保持・与圧テスト、昼夜の強風下での展開・収納といった、一連のテストを終え