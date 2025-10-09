８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円６９銭前後と前日と比べて８０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７７円５７銭前後と同５０銭程度のユーロ高・円安だった。 自民党の新総裁に選出された高市早苗氏が積極財政や金融緩和を志向しているとの見方を背景に、拡張的な財政政策の思惑や日銀の追加利上げ観測の後退から円を売る動きが続いた