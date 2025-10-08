内モンゴル自治区赤峰市林西県十二吐郷の達康産業パークにある栽培ハウスで、ミカンの枝をつる江希伍さん。（９月１６日撮影、赤峰＝新華社配信／史子竜）【新華社フフホト10月8日】北緯43度に位置する中国内モンゴル自治区赤峰市の農家が、南方のミカン品種の試験栽培に成功した。今後、新たな収入源になることが期待される。赤峰市林西県で農業を営む江希伍（こう・きご）さん（50）は、2023年に浙江省杭州市の浙江大学でミ