世界的アーティスト・村上隆氏とCASETiFYの人気コラボレーションが、ついに第3章へ。2025年10月10日(金)に発売される「村上隆×CASETiFY: FLOWERS BLOOM」コレクションでは、村上隆の代表的モチーフ「フラワー」が満開に咲き誇ります。鮮やかなデザインに加え、スーツケースからスマホケース、チャームまで、多彩なラインナップが登場♡ファン必見の限定アイテムにも注目で