「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」は10月4日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で午前9時20分から東京予選Cブロックの対局を開始した。【中継】注目カードがズラリ！東京Cブロック（生中継中）SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦は2021年に新設された棋戦で、ファン投票で選ばれた3人と予選突破者3人がチームを組み、東軍・西軍各6名の棋士が決勝戦を戦う準公式戦だ。今期の東日本地区は、ファン選出で中村太地八段（37）