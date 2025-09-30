あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座今日は、会話で主導権を握ると恋が進展しやすい日。完璧にリードしようとしなくても大丈夫。迷っていることや悩みも、正直に話してみるといいでしょう。そのやり取りの中で、自然に心の距離が縮まります。決断が必要なら、素直な気持ちをそのまま伝えて。★第2位……