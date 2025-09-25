レクサスは2025年9月25日、フラッグシップセダン「LS」の一部改良を実施し、同日より全国のレクサス店で発売した。価格は1111万～1773万円。 【画像】ボディカラーの選択肢が広がったLS 今回の一部改良では、ボディカラーの設定グレードを拡大したほか、前後席にシートヒーターの標準装備化を実施。また、Ｆスポーツにオプション設定するブレーキキャリパーの