格段に高くなった「知覚品質」の話筆者（英国人）のような自動車雑誌編集者は、過去20年ほどの間、「知覚品質（perceived quality）」と呼ばれるものについて多くの誌面を費やして書いてきた。【画像】プレミアム志向の3列シート大型SUV【マツダCX-80を詳しく見る】全25枚知覚品質は、あまり馴染みのない、謎めいた概念に思えるかもしれない。読者の中には、雑誌が勝手に作り出したものだと考える人もいれば、過剰に重要視してい