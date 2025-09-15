スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニーから、「クレンジングリサーチ」最高峰ライン「EXO」の洗顔料が2025年9月9日に新発売。泡立て不要でジェルがマイクロ泡へ変化し、毛穴汚れや古い角質をやさしくオフする新感覚のピーリング洗顔料です。エクソソーム*²やグルタチオンなど美容保湿成分も贅沢配合し、大人肌にハリとうるおいをプラスします。 ジェルが泡に変化する新感覚処方