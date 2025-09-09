歌舞伎を題材にした映画「国宝」（李相日監督）が興行収入１００億円を突破する大ヒットを記録している。関西各地で撮影が行われ、和歌山県内でも岩出市のホテルがロケ地に選ばれたほか、作中では日高川町の道成寺にまつわる歌舞伎の演目も登場する。ゆかりの地には「聖地巡礼」のようにファンが各地から訪れており、関係者らは観光振興に期待している。（豆塚円香）任侠（にんきょう）の家に生まれた主人公の喜久雄（吉沢亮さ