令和７年８月16日（土曜日）、エコール・ロゼ（大阪府富田林市向陽台３丁目１−１）において、環境イベント「デコとん２０２５〜親子で体験エコアクション〜」が開催された。 このイベントは、こどもたちが「環境」の大切さについて体験を通して楽しく学び、持続可能な未来を共に育てるきっかけになるイベントとして2024年から開催し、今回が２回目の開催となる。イベントの目的である?市民の環境保護意識の充実・向上（次世