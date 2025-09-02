ロボスタオンラインセミナーとして、アクセンチュア株式会社 執行役員の保科氏にご登壇頂き、「アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略：」を2025年11月12日(水)に開催します。AIは「ツール」から協働する「バディ」へ。生成AIの次に注目される「AIバディ」「AIエージェント」は、業務の在り方や働き方を根本から変える、いま最も注目すべきキーワードです。アクセン