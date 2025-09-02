【オンラインセミナー#07】無料ご招待　アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略

ロボスタオンラインセミナーとして、アクセンチュア株式会社 執行役員の保科氏にご登壇頂き、「アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略：」を2025年11月12日(水)に開催します。AIは「ツール」から協働する「バディ」へ。生成AIの次に注目される「AIバディ」「AIエージェント」は、業務の在り方や働き方を根本から変える、いま最も注目すべきキーワードです。アクセンチュアの第一線で活躍する保科学世氏が、AIエージェントの定義から社内での先進事例、企業導入の実際、そして未来像までを徹底解説。働き方のパラダイムシフトを大胆に解説します。業務改革とAI活用に関心のある方、必見の内容です。アクセンチュアが描くAIエージェントの最新動向と未来を、1時間あまりで把握できる貴重なチャンスです。ふるってご参加ください。●ロボスタ・オンラインセミナー開催記念 無料特典

●【オンラインセミナー】アクセンチュア「AIバディ」が社会を変える！人と共に進化し協働する AIエージェント の全貌と実装戦略

開催日時：2025年11月12日（水）14:00〜15:20申込締切：2025年11月10日（月）正午

本セミナーでは、アクセンチュアの執行役員でAIセンター長の保科学世氏に登壇して頂き、AIエージェントの現状と将来展望を解説して頂きます。その後で、ロボスタ編集長の神崎洋治との対談、視聴者からの質疑応答を予定しています。

＜ゲスト講師＞アクセンチュア株式会社 執行役員 データ & AIグループ日本統括 AIセンター長 アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括 博士（理学）保科 学世氏

＜モデレーター＞ロボスタ 編集長 神崎洋治

●本セミナーの内容

1.AIバディ／AIエージェントとは何か、どんな存在になるのか2.AIバディが業務にもたらす3つの変革、将来像3.アクセンチュア社内でのAIエージェント導入事例 現状の課題と対策4.人間とAIが「共創」する未来の働き方とは 現場（営業、経理、人事など）における具体的な活用シーン5.セキュリティ・倫理・バイアス問題への対応策6.パーソナライズされるAI、個人の趣向や専門知識の蓄積と活用7.今後求められる「AIと共に働ける人材像」8.2030年を見据えたAIエージェントの進化予測9.アクセンチュアのサービス展開と導入戦略10.企業導入を加速するためのステップと課題整理11.質疑応答

プロフィール保科 学世氏：

アクセンチュア株式会社 執行役員 データ & AIグループ日本統括 AIセンター長 アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京共同統括 博士（理学）：

慶應義塾大学大学院理工学研究科博士課程修了。博士（理学）。アクセンチュアのデータ・AI部門の日本統括として、データドリブン経営改革やAI技術を活用した企業変革を数多く実現。また、先進R&D拠点「アクセンチュア・アドバンスト・ AIセンター」の所長として、Accenture AI Hub PlatformやAccenture AI Powered Servicesなど各種開発を統括すると同時に、「アクセンチュア・イノベーション・ハブ東京」の統括として、企業の新規サービス開発も支援。厚生労働省 臨床研究等ICT基盤構築･人工知能実装研究事業評価委員他、中央省庁にて各種委員を歴任。一般社団法人サーキュラーエコノミー推進機構理事。

神崎洋治：

ロボスタ 編集長：

TRISEC International,Inc.代表 「最新AI技術がよ〜くわかる本」(秀和システム)、「ロボット解体新書」(SBクリエイティブ)、「Pepperの衝撃! パーソナルロボットが変える社会とビジネス」「体系的に学ぶデジタルカメラのしくみ」(日経BP社)など著書多数。ロボット、AI、自動運転、IoT、モバイル通信、デジタルカメラ、インターネット、セキュリティなどに詳しいテクニカルライター兼コンサルタント。教員免許所有。PC周辺機器メーカーで商品企画、広告、販促、イベント等の責任者を担当。インターネット黎明期に独立してシリコンバレーに渡米。アスキー特派員として海外のベンチャー企業や新製品、各種イベントを取材。日経パソコンや日経ベストPC、月刊アスキー等で連載を執筆したほか、新聞等にも数多く寄稿。IT関連の著書多数。

