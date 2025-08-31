ＮＨＫ大河ドラマべらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は次回９月７日に第３４回「ありがた山とかたじけ茄子」が放送される。８月３１日のラストで流れた次回予告では、白装束の武家が縛られて目隠しをされ、打ち首となる衝撃映像も流れた。ネットも騒然。「えっ」「ちょー！！？次回誰か処刑されてる？？誰！？」「３回見たけど、予告で処刑？されるの誰か分からん」「来週処刑誰？」「次回の打首になる人は誰だろう？もしかして