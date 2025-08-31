東映ビデオは、新作Vシネクスト「仮面ライダーガヴギルティ・パルフェ」を8月31日に発表、11月28日より新宿バルト9ほかにて全国期間限定上映を行う。また2026年6月10日にリリースされるBluray&DVDでは、通常版のほか、作中で初登場する「仮面ライダーヴァレン パルフェモード」の変身アイテム「DXチョコらっパゴチゾウ」が付属した「DXチョコらっパゴチゾウ版」も同時発売する。今回、ティザービジュアルと特報を解禁、さらに