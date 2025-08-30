「MTを乗りこなす姿もカッコいい」の声も！歌手の工藤静香さんがバラエティ番組に出演した際、30年にわたって所有し続ける愛車で登場したことが、SNSなどで話題を呼んでいます。そのクルマは、なんと新車から約30年にわたり乗っているという「フェラーリF355」でした。【画像】工藤静香の愛車「フェラーリ」の超カッコいい“特注内装”を画像で見る！（25枚）しかも特注の内装だというから驚きです。工藤静香さんの愛車に「